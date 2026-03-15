T.C. ADIYAMAN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Fatih Mah.

ADA NO : 707

PARSEL NO : 236

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüseyin KARADAŞ-18097241046

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2025/104 Esas sayısında dava açılmıştır.

7452 sayılı Yasa'nın 2. Maddesinin 2/7 maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 10/4. maddesi uyarınca; T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 6928234 sayılı olurları ve 126 sayılı OHAL kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. Maddesi 7. Fıkrasına ilişkin onayı ile Adıyaman ili Merkez ilçesi, Fatih Mah. 707 Ada, 236 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırılmasının talep edildiği ilan olunur. 26.09.2025