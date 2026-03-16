T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ İSLAHİYE 2. ASLİYE CEZA

KATILAN: RECEP TAYYİP ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI

VEKİLİ: Av. AHMET ÖZEL

SANIK: MOHAMED ABDOU, Abdou oğlu, 07.09.1969 Suriye doğumlu

Mahkememizin 2017/233 Esas sayılı dava dosyasında sanık Mohamed ABDOU'nun adresinin yetersiz olması nedeniyle tebligat yapılması mümkün olmamıştır. Bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. Maddeleri gereğince hüküm özetinin ve katılan vekili Av. Ahmet ÖZEL'in istinaf talebinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 14.01.2026 tarih, 2017/233 Esas ve 2026/34 Karar sayılı ilamı ile;

Sanık Mohamed ABDOU hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verildiği, kararın sanık aleyhine bozulması talebiyle katılan vekili Av. Ahmet ÖZEL tarafından istinaf edildiği hususunda,

İş bu ilanın neşredildiği tarihten itibaren gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, 2 hafta içerisinde mahkememiz hükmünün istinaf edilebileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.