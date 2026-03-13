T.C. AFŞİN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Büyüksevin Mahallesi, Cilt no :19 , Aile Sıra No:26 BSN.52 Sırada nüfusa kayıtlı , Hasan ve Ayşe oğlu, 06/05/1963 doğumlu, RAMAZAN KÖKER T.C: No:12617776186, 1991 YILINDA İzmir'de AL-TEK isimli bir şirkette çalıştığını, orada ailesine haber vermeden çıkış aldığını, eve gidiyorum diye ayrıldığını ve orda yanında bulunan küçük kardeşi Yusuf Köker ile beraber otogara geldiğini, küçük kardeşi Yusuf'a ''sen burada bekle ben şu otobüsün yanına gidip geleyim:'' diyerek bulunduğu konumdan 50 metre uzakta olan otobüsün yanına doğru hareket ettiğini , o gün o tarihten sonra hiç haber almadıklarını, kendisine ulaşamadıklarını belirten KEMAL KÖKER tarafından Gaipliğe karar verilmesi istemiyle 19/10/2025 tarihinde mahkememize dava açılmış olmakla;

Gaipliğine karar verilmesi istenilen yukarıda açık kimliği yazılı RAMAZAN KÖKER'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 05/03/2026