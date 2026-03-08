T.C. AFYONKARAHİSAR 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 28/01/2026 tarih ve 2025/557 Esas ve 2026/45 Karar sayılı gerekçeli kararı ile; Kamu Kurumuna Karşı Dolandırıcılık suçundan Kadir ve Emine kızı 10/04/1968-Şuhut doğumlu, Afyonkarahisar Merkez Esentepe nüfusuna kayıtlı Aynur KARACA BAKIR hakkında Mahkememize açılan kamu davasında; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-e, 43/1, 52/2, 158/1-e-son, 168/2, 62/1, 52/1 Sayılı CMK.nun 231/8 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmiş; karar katılan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü vekili Av.Duygu KIVANÇ tarafından "sanık hakkında verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ilişkin kararın temyiz incelemesi neticesinde bozulmasına, sanık hakkında HAGB uygulanmaksızın hükmün açıklanmasına, suçun niteliği, kamuya verdiği zarar ve sanığın kusur durumu dikkate alınarak temel cezanın üst sınırdan tayinine karar verilmesi talebi ile" temyiz edilmiştir.

Sanığın beyan adresine gönderilen tebligatların bila ikmal iade döndüğü, mernis adresinin bulunmadığı, yapılan tüm araştırmalara rağmen adresin meçhul kalması sebebiyle tebliğ edilemediğinden gerekçeli karar ve temyiz dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması ile peşi sıra başlayacak 2 haftalık süre içinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 03/03/2026