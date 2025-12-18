T.C. AFYONKARAHİSAR 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 14.10.2025 tarih ve 2025/281 esas, 2025/488 karar sayılı kararıyla Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık Dolandırıcılık suçundan Gholamreza ve Parvın oğlu 15.05.1991 İran doğumlu, Soroush OMIDI'nın mahkememize açılan kamu davasında TCK'nın 158/1.f-son, 62/1, 52/2 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın beyan adresine gönderilen tebligatlar bila tebliğ iade dönmüş, yapılan tüm araştırmalara rağmen adresin meçhul kalması sebebiyle gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanun'un 28 ve 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki hafta yasal süresi içinde İstinaf edilmediği taktirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.17.12.2025