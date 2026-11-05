T.C. AFYONKARAHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizin 2018/1096 esas, 2023/524 karar numaralı dosyasında 13/09/2023 tarihinde davanın kabulüne karar verilmiş olup davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş ise de davalılardan Rasime Eser ve Süleyman Eser'e gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi usulüne uygun şekilde tebliğ edilemeyip davalıların tebligata elverişli adresi temin edilemediğinden gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ yoluna gidilmesi gerekmiştir.

Davalılar Rasime Eser ve Süleyman Eser'e iki hafta içerisinde gerekçeli karara karşı istinaf başvuru dilekçesi sunabileceği ve davacı tarafın istinaf başvurusuna karşı cevap dilekçesi sunabileceği hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 30/10/2026