T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ

1- İlimiz İhsaniye İlçesi Ayazini Köyünde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, 187 ada 166 parsel numaralı 2.568,69 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın üzerinde yer alan 1.130,00 m² kullanım alanlı bina/tesis 26.700.000,00 ₺ Muhammen Bedel üzerinden satılması için ihaleye çıkarılmıştır. (Geçici teminatı: 801.000,00 ₺)

2- İlimiz Kızılören İlçesi Ekinova Köyünde bulunan, 1462 parsel numaralı 4.172,27 m² yüzölçümlü (üzerinde 9 adet natamam işyeri bulunan) taşınmaz 18.000.000,00 ₺ Muhammen Bedel üzerinden satılması için ihaleye çıkarılmıştır. (Geçici teminatı: 540.000,00 ₺)

3- İhaleler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile 01.04.2026 Çarşamba günü saat 11.00’de Dörtyol Mahallesi Kudüs Bulvarı No:1’de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonunda sırasıyla ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli çıkmadığı takdirde, aynı kanun hükümlerine göre ihale 08.04.2026 Çarşamba günü aynı adreste saat:11.00’de İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4- İhaleleri yapılacak olan taşınmazların şartnameleri mesai saatleri içerisinde, Dörtyol Mahallesi Kudüs Bulvarı No:1‘de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

5- İsteklilerin İhalelere katılabilmeleri için;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN;

a) İhalesi Yapılacak taşınmazların görüldüğüne, ihale şartnamesinin okunduğuna dair idarece hazırlanan ve istekli tarafından imzalanan dilekçe,

b) İhalesine girilecek taşınmazı belirten bağımsız bölüm numaralarının yazılı olduğu, geçici teminatın ödendiğine dair alındı, (Teminat, Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban numarası ile İl Özel İdare Hesabına yatırılacaktır.)

c) T.C Kimlik kartının fotokopisi ve İkametgâh belgesi.

d) Vekaleten ihaleye katılınması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN;

a) İhalesi Yapılacak taşınmazların görüldüğüne, ihale şartnamesinin okunduğuna dair idarece hazırlanan ve istekli tarafından imzalanan dilekçe,

b) İhalesine girilecek taşınmazı belirten bağımsız bölüm numaralarının yazılı olduğu, geçici teminatın ödendiğine dair alındı, (Teminat, Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban numarası ile İl Özel İdare Hesabına yatırılacaktır.)

c) Şirket adına katılanların, noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

ç) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2026 yılı içinde alınmış oda kayıt belgesi,

d) Şirket Ortaklarının isimleri ile Ortaklık oranlarını belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya tevsik eden belgeleri,

6-Ortak Girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi.

7-İhaleye katılmak isteyen taliplilerin istenilen belgeleri en geç ihale saatinden önce Teklif zarfı içinde Encümen Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. İhale saatinden sonra yapılan müracaatlar ve evrak teslimleri kabul edilmeyecektir. İsteklilerin ihale saatinde ihale salonunda hazır olmaları gerekmektedir.

8-Resmi posta ve kargo dışında yapılan müracaatlar ve gecikmeler kabul edilmez.

9- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan Olunur.