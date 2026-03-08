T.C. AĞRI İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4865 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ağrı İl, Merkez İlçe, ELİAÇIK Mahalle/Köy, HIDIR CİVARI Mevkii, 197 Ada, 9 Parsel, Ağrı İli, Merkez ...

Adresi : Ağrı İli, Merkez İlçesi, Eliaçık Köyü, Hıdır Civarı, 197 Ada , 9 Parsel Ağrı Merkez / AĞRI

Yüzölçümü : 21.238,82 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.757.108,81 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 14:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 14:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 14:02

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.