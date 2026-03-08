T.C. AĞRI İCRA DAİRESİ
2025/4865 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4865 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ağrı İl, Merkez İlçe, ELİAÇIK Mahalle/Köy, HIDIR CİVARI Mevkii, 197 Ada, 9 Parsel, Ağrı İli, Merkez ...
Adresi : Ağrı İli, Merkez İlçesi, Eliaçık Köyü, Hıdır Civarı, 197 Ada , 9 Parsel Ağrı Merkez / AĞRI
Yüzölçümü : 21.238,82 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 5.757.108,81 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 14:02
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 14:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 14:02
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.