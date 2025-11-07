Resmi İlanlar

T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

08-11-2025 00.00

T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

ESAS NO : 2025/403 Esas

 

MALİKİN ADI VE SOYADI :

1- EMİRDİN BEYAZEL-24916390352 -

2- EMSİYE BEYAZEL-24880391522 -

3- HÜRİNAZ KÖRSÜ-25657365616 -

4- METHİYE ELİK-25945356098 -

5- NAİME KARDOĞAN-32194147742 -

6- NEBİHA ATEŞ-24853392488 -

7- NEBİLE BUDAK-24856392324 -

8- SERVET BEYAZEL-24724396782 -

 

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ -

 

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BULUNDUĞU YER : TAŞHARMAN KÖYÜ ADA NO : 165 PARSEL NO : 23

 

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare olan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Kurumu tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/403 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.11.2025

#İlangovtr Basın no ILN02328299