T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

MALİKİN ADI VE SOYADI :

1- EMİRDİN BEYAZEL-24916390352 -

2- EMSİYE BEYAZEL-24880391522 -

3- HÜRİNAZ KÖRSÜ-25657365616 -

4- METHİYE ELİK-25945356098 -

5- NAİME KARDOĞAN-32194147742 -

6- NEBİHA ATEŞ-24853392488 -

7- NEBİLE BUDAK-24856392324 -

8- SERVET BEYAZEL-24724396782 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ -

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BULUNDUĞU YER : TAŞHARMAN KÖYÜ ADA NO : 165 PARSEL NO : 23

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare olan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Kurumu tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/403 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.11.2025