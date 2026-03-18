T.C. AHLAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasının sonunda; Mahkememizce 26/02/2026 tarih ve 2025/87 Esas-2026//47 Karar sayılı ilamı ile açılan davanın kabulüne ve yargılamaya konu Bitlis ili, Ahlat ilçesi, Ovakışlada bulunan 318 parsel sayılı taşınmazın üzerindeki ortaklığın aynen taksim sureti ile giderilmesi mümkün olmadığından, açık arttırma sureti ile satılarak giderilmesine karar verilmiştir. İlgili evrak tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.11/03/2026