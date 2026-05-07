T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen tensip ara kararı uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği aşağıda adı, soyadı dosya numarası ve dava konusu parsel numarası yazılı taşınmazda davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden taşınmaz malikleriyle anlaşılamadığı, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda düzeltme davası açabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın hazine adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C Vakıflar Bankası'nda açılacak olan hesaplara yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, dosyaların duruşmasının 15/09/2026 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununu uyarınca ilan olunur.



S.No Esas No Mahalle Ada/Parsel Davalılar İrtifak

Alanı(m²) Duruşma

Saati 1 2026/117 Öz Akdamar Köyü 1993/27 Adem Aydın, Ali Aydin, Bahar Aydın, Bilgi Aydın, Salim Aydın, Şaduman Aydın, Şenol Aydın, Burhan Aydın, Murat Aydın, Selçuk Yurdakul, ŞükranAydın, Yaşar Aydın 1.317,16+295,91 09.30 2 2026/120 Akdamar Köyü 1826/31 Mehmet Yılmaz, Zeki Yılmaz 844,62 09.35 3 2026/123 Akdamar Köyü 1832/35 Engin Birinci, Gönül Sandıkçı, Hasan Birinci, İhsan Birinci, Meral Birinci, Metin Birinci,Sebahat Yauz, Şenol Birinci, Yaşar birici, Yonca Birinci 180,74+63,84 09.05 4 2026/127 Kirazlık Köyü 1607/5

1604/12

1604/10 Ali Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Adem Yılmaz, Hüseyin Yılmaz, Muhammet Fatih Yılmaz, Mustafa yılmaz, Hacı Yaşar Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Türkan Bayram 2.413,60+45,91

1.031,07

324,66 09:10 5 2026/129 Kirazlık Köyü 1602/6 Mehmet Kamen, Belkıs Kamen, Berat Kamen, Fatma Kamen, Nazlı Kamen, Perihan Kamen, Savfet Kamen, Şakir Kamen, Şeker Kamen, 129,79 09.15 6 2026/130 Kirazlık Köyü 1601/53 Hayrettin Aydın, Rahmi Aydın 522,86 09.20 7 2026/150 Akdamar Köyü 1828/7

1829/9 Ali Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Hacı Yaşar Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Türkan Yılmaz 87,52

4,17 09.25 8 2026/121 Akdamar

Köyü 1832/26 Ali Birinci, Ayşe Birinci, Ayşe Bulut, Çakır Bulut, Ali Bulut, Ayfer Bulut, Ayşe Bulut, Hakan Taşçı, Kerem Taşçı, Metin Taşçı, Serdar Taşçı, Şeyma Taşçı, Cevahir Bulut,Fatime Bulut, Miktat Bulut, Mürsel Bulut, Neriman Bulut, Emine Bulut, İlyas Bulut, İsmail Bulut, Canan Bulut, Emine Bulut, Fatih Bulut, Sevim Bulut, Temel Bulut, Kadir Bulut, Ali Bulut, Cavit Bulut, Emine Bulut, Hatice Bulut, Mehmet Bulut, Mustafa Bulut, Zehra Bulut, Sevim Bulut, Ayşe Misir, Emine Misir, Engin Misir, Fatma Misir, Muhammer Misir, Nevin Misir, Osman Misir, Süleyman bulut, ayşe Bulut, Yaşar Bulut, Yeter Bulut, Şadiye bulut, Veysel Bulut, Emine ..., emine Birinci, Haskız Göktemur, Havva Çolak, Kerziban Bayburtlu, mustafa Yılmaz, Adnan Yılmaz, Atila Yılmaz, Ahmet Yılmaz, Efnan Yılmaz, kübra Yılmaz, melike Yılmaz, CEngiz Yılmaz, Emine Yılmaz, Kutay Yılmaz, Mert Yılmaz, Fatih Yılmaz, Temel Altıntaş, Ali Haydar Altındaş, Ali Altındaş, Asiye Altındaş, Derya Altındaş, Hasan altındaş, Hüseyin Altındaş, Asiye Altındaş, ali Şahin, Ekrem Şahin, Fatime Şahin, Meryem Şahin, Zekeriya Şahin, Kemal altındaş, Asiye altındaş, Fatime Altındaş, Hayri Altındaş, ali Kemal Altındaş, ömer Altındaş, Hüseyin Altındaş, Kadir Paşa Altındaş, Sabire Altındaş, Sakine altındaş, Ayten Akdeniz, Hacı Salih Akdeniz, Neşat Akdeniz, Rifat Akdeniz, Sebahittin Altındaş, Şadiye Altındaş, Emine Ertem, Havva Ertem, Muzaffe Ertem, Şeker Ertem, Yaşar Altındaş 1.117,49 09:40 9 2026/160 Cevizli Mahallesi 101/14

101/7

101/9

101/12 Cevahir Pehlevan, Ali Kubaliç, Ali Şeref Kubaliç, Ayşegül Aydoğdu, Belma Komar, Burak Kubaliç,Canan Yazıcı, Elif Bayraktar Hüseyin Kubaliç, İlknur Keleş, KemalKubaliç, Muharrem Kubaliç, Nuray Yavuz, Orhan Kubaliç, Selami Kubaliç, Selami Kubaliç, Sema Semerci, Turan Kubaliç, Ülkü Kubaliç, Yaşar Kubaliç,Yusuf Kubaliç, Zehra Kubaliç, 2,006,29

823,36

1,202,34

13.487,59

+6.665,69 09:50 10 2016/159 Yeşilyurt Mahallesi 194/22 İsmet Başocak 72,27 09:45