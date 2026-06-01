T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen tensip ara kararı uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği aşağıda adı, soyadı dosya numarası ve dava konusu parsel numarası yazılı taşınmazda davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden taşınmaz malikleriyle anlaşılamadığı, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda düzeltme davası açabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın hazine adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C Vakıflar Bankası'nda açılacak olan hesaplara yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, dosyaların duruşmasının 15/09/2026 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununu uyarınca ilan olunur.

S.No Esas No Mahalle Ada/Parsel Davalılar İrtifak Alanı(m²) Duruşma Saati 1 2026/176 Yaylacık Mah. 1499/9 Cemil Kalkışım, Haci Kalkışım, Hasan Kalkışım, Hüseyin Kalkışım, Sadık Kalkışım, Emin Elmas, Emine Elmas, Engin Elmas, Fatmanur Başaran, İlknur Aydın, Muhammet Elmas, Sudenaz Elmas, Tuğba Elmas, Tülay Kalkışım, Ayşe Topcu, Yaşar Başaran, Tayfun Doğan, Hasan Çelik, Tuncay Akdoğan, Adem Bülbül, Erdal Mumcu, İbrahim Bülbül, Hadice Erbay, Tursun Kalkışım, Lütfiye Atmaca, Dursun Elmas, Taner Tütüncü, Mustafa Altıntaş, Sezgin Özdemir, Hatice Pulat, Kazım Yavuz, Sultan Yavuz 88,91 10.05 2 2026/177 Osmanbaba Mah. 926/65 Haci Ali Ocak, Miraç Ocak, Nermin Denk, Perihan Piyale, Pervin Öndüç, Serpil Kamçı, Sevilay Çiçek, Türkan Seven, Zafer Ocak 1.405,78 10.10