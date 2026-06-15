T.C. AKÇAABAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2026/145 - 149 arası E. Sayılı dosyalarda davalılara ait taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına her türlü takyidatlardan ari şekilde tapuya tesciline karar verilmesi zorunluluğu hâsıl olmuş ve kamulaştırma işlemlerine başlanılmıştır.

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

2026/145 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:10/09/2026 saat 9.55

2026/146 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:10/09/2026 saat 09.50

2026/147 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:10/09/2026 saat 9.58

2026/148 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:22/12/2026 saat 10.00

2026/149 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:10/09/2026 saat 10.00

Ada Parsel Ada Parsel no Kamulaştırılan alan Taşınmazın Malikleri ve Esas Numarası Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Yaylacık Mahallesi, 1486 ada 18 nolu parsel 63,82 m2 lik kısmı Ali ACUNER

Ali DURMUŞ

Fehmi DURMUŞ

Emin BAŞARAN

(2026/145 Esas) Trabzon İli Akçaabat İlçesi

Osmanbaba Mahallesi 926 ada 104 parsel Tamamı Ahmet Kerim ZAHRA ve arkadaşları

(2026/146) Trabzon İli Akçaabat İlçesi

Yaylacık Mahallesi

1483 ada 4 parsel

1483 ada, 5 parsel Tamamı

Tamamı Ali YILDIZ ve Arkadaşları

(2026/147)

Trabzon İli Akçaabat İlçesi

Osmanbaba Mahallesi 926 ada, 67 tamamı Ali MUMCU ve arkadaşları

(2026/148) Trabzon İli Akçaabat İlçesi

Osmanbaba Mahallesi 926 ada 58 parsel 3.585,54 m²si Ayşe BAŞARAN ve Arkadaşları

(2026/149)



