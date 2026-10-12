T.C. AKÇAABAT 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne izafeten Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile aşağıda yazılı dosyalarda bulunan davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma(Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle:

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince Mahkememizin yukarıda esas numaralı yazılı dosyalarında, Bakanlık Makamının 19/04/2016 tarih ve 2016/47 Karar sayılı oluru ile Akçaabat-Düzköy Yolunun Km:14+700.00-17+886.25, Km:20+798.24-24+133.67 arasında yol yapım ve emniyet sahası olarak ihtiyaç duyulan Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Şinik, Pazarcık, Karacakaya, Doğanköy, Işıklar/Dere, Işıklar/Orta, Iyıklar/Fabrika mahalleleri ile Trabzon İli, Düzköy İlçesi, Cevizlik, Düzalan, Tepecik, Büyük ve Orta mahalleleri sınırları içerisindeki taşınmazlar kamu yararı amacıyla kamulaştırma kararı alındığı ve kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında Mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği İLAN OLUNUR.

Duruşma Gün ve Saatleri:

2026/208 : 10/11/2026 13:30

2026/209 : 10/11/2026 13:35