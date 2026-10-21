T.C. AKÇAABAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Sayın Erdem ÖZDEMİR ve Özdem ÖZDEMİR hissedarı olduğunuz dava konusu Trabzon ili Akçaabat ili Özmersin Mah. 143 ada 5 parsel, 144 ada 6 parsel, 144 ada 7 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak davacı vekili tarafından Mahkememize ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talebi ile ilgili açılan davada adınıza çıkartılan tebligatın yapılamadığı iade döndüğü yapılan araştırmada adres kayıtlarınıza ulaşılamamış olması nedeniyle ilanen tebligat yoluyla tarafınıza tebligat yapılması zorunluluğu doğduğu, Mahkememiz duruşmasının atılı bulunduğu 06.04.2027 günü saat 09:05'de hazır bulunmanız veya bir vekille kendinizi duruşmada temsil ettirmeniz duruşmaya gelmemeniz veya bir vekille duruşmada temsil ettirmemeniz halinde yokluğunuzda duruşmalara devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 sayılı tebligat kanunun ilgili maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.