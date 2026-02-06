T.C. AKHİSAR 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Akhisar 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 27/10/2025 tarih, 2021/623 Esas, 2025/405 Karar sayılı kararı ile; sanık Birdem OKUR hakkında "Parada Sahtecilik" suçundan yapılan yargılama sonunda; sanık hakkında aynı olay sebebi ile Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/478 Esas sayılı dosyasından yürütülen yargılama sonucu 2018/478 Esas 2020/249 Karar sayılı 16/07/2020 tarihli kararı ile beraat kararı verildiği, verilen kararın 08/09/2020 tarihinde kesinleşmiş olduğu anlaşılmakla, CMK'nın 223/7 maddesi gereğince mükerrer davanın REDDİNE dair verilen kararın sanık Birdem OKUR (Yunus ve Tazegül kızı, 09/01/1988 Küçükçekmece doğumlu, TC Kimlik No:33518394422)'a Türkiye'de bulunan mevcut adreslerine tebliğ imkanı bulunmadığı, öte yandan aynı dosyada müşteki Necdet ŞAHİN'in ve katılan Ünal ÖZTOPRAK'ın mevcut adreslerine tebliğ imkanı bulunmadığı anlaşılmakla, 7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememiz kararının İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleştikten sonra hazine üzerinde bırakılmasına,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanık Birdem OKUR ve katılan Ünal ÖZTOPRAK yönünden tebliğden itibaren İKİ HAFTA İÇİNDE Mahkememize verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla veya bu hususta bir dilekçe vererek İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 03/02/2026