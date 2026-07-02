T.C. AKHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davası nedeniyle Manisa ili, Gölmarmara ilçesi, Değnekler mahallesi 117 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz hakkında TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

Davacı Adı Soyadı: MÜCAHİT UYAR

Davalı Adı Soyadı: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ MALİYE HAZİNESİ

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu yer hakkında hak iddia edenlerin mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyasına dilekçe ile başvurarak müracaat edebilecekleri, Kadastro tespitinde Maliye Hazinesi üzerine tescil edilmiş bulunan yukarıda ada parsel numarası yazılı yer ile ilgili mahkememiz dosyasına başvurarak hak iddia edebilecekleri hususu Türk Medeni Kanununun713/4 maddesi gereğince İLAN OLUNUR.