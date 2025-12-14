T.C. AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil (TMK 713)davası nedeniyle "Manisa ili, Akhisar ilçesi, Hacıishak Mahallesi, 566 ada, 6 parsel" taşınmaz hakkında HMK'nın 713/4 maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: İBRAHİM POLAT 1-İBRAHİM GÜRGÜL 2-HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Tapu İptali ve Tescil (TMK 713)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu yer hakkında hak iddia edenlerin Mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyasına dilekçe ile başvurarak müracaat edebilecekleri, yukarıda sınırları yazılı yer ile ilgili hak iddia edebilecekleri hususu Medeni Kanunun 713/4 maddesi gereğince İLAN olunur.