T.C. AKHİSAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası nedeniyle;

Davacı Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi vekili tarafından dava konusu Kocaeli ili Gebze ilçesi Cumaköy mahallesi 166 ada 84 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup; taşınmaz üzerinde bulunan yapı ve çeşitli ağaçlar için Ahmet oğlu Mehmet Öztürk, Fehmi kızı Kebire Değirmenci, Şeref oğlu Ahmet Yarar, Beysefa oğlu Fermani Karadağ, Cebrail oğlu Sertaç Dengiz, ve Fermani oğlu Volkan Karadağ tarafından muhdesat iddiasında bulunulmuştur.

Dahili davalılardan Nurcan Ardak'a (Nazim ve Ayşe'den olma), yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyip tebligat yapılamadığından,

Dava dilekçesi, muhdesat iddialarına ilişkin muhtıra ve duruşma gününün tebliği yerine geçmek üzere, dahili davalı Nurcan Ardak'ın duruşma günü olan 13/10/2026 günü saat 11.03'te duruşmaya katılması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi İLANEN TEBLİĞ olunur.