T.C. AKHİSAR 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SANIK : AYDIN DERYA, ALİ ve FATİME Oğlu, 02/02/1970 Araklı doğumlu,

SUÇ TARİHİ : 20/05/2025

KARAR TARİHİ : 03/03/2026

VERİLEN HÜKÜM VE

KANUN MADDELERİ : Türk Ceza Kanunu 125/2 maddesi atfıyla 125/1, 62/1, 52/2

Türk Ceza Kanunu 106/1-1. Cümle, 62/1, 53/1-2-3

Türk Ceza Kanunu 130/1-1. Cümle, 130/1-2. Cümle, 62/1, 53/1-2-3

VERİLEN HÜKÜM : Her suç açısından ayrı ayrı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/5-8 maddeleri uyarınca 5 yıl süreyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Denetimli Serbestlik

Dair basit yargılama usulüne göre verilen mahkememiz hükmünün; tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen, adresi meçhul olan yukarıda kimlik bilgileri yazılı sanık Aydın Derya'ya Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İTİRAZ yasa yoluna başvuruda bulunulabileceği, itiraz edilmesi halinde CMK 252/2 maddesine göre genel usullere göre yeniden yargılama yapılacağı, CMK 252/3 maddesi gereğince önceki hükümle bağlı olmaksızın karar verileceği ve sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi halinde itirazın sanık tarafından yapılması halinde hakkında CMK 252/3 maddesi gereğince 1/4 indirim yapılamayacağı, süresinde itiraz edilmemesi halinde itirazın CMK 252/6 maddesi gereğince Akhisar Ağır Ceza Mahkemesine gönderileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur. 20/04/2026