T.C. AKSARAY 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı Farisha YAQOBİ tarafından Davalı JUMA KHAN YAQOBİ aleyhine açılan Velayet davasının yapılan yargılaması sonunda

Tarafların müşterek çocukları Baghlan 29/05/2011 d.lu 99916315902 yabancı kimlik numaralı NARGİS YAQOBİ'nin; Baghlan 22/06/2008 d.lu 99939315264 yabancı kimlik numaralı ARZU YAQOBİ'nin, Aksaray 10/12/2013 d.lu 99151475966 yabancı kimlik numaralı ZEYNEP YAQOBİ'nin ve Ankara 14/09/2014 d.lu 99898494572 yabancı kimlik numaralı BİBGÜL YAQOBİ'nin velayetinin davacı anneye verilmesine, davalı baba ile müşterek çocuklar arasında şahsi ilişki tesisine yer olmadığına dair verilen karar davalının bildirime yarar adresi bulunmadığından, iş bu ilanın tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan tarihinden itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, iki haftalık yasal süresinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.