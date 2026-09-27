T.C. AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalı : 1- AYSUN KAHRAMAN

2- FATİH AYHAN

3- HARUN AYHAN

4- HASAN AYHAN

Davacı : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

İSTİNAF DİLEKÇESİ

Yerel mahkemenin 09/01/2025 tarihli '' davanın kabulüne '' ilişkin gerekçeli kararı 04/02/2025 tarihinde tarafımıza UETS yoluyla tebliğ edilmiştir. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğiyle ayrıntılı istinaf dilekçemizi saygıyla sunuyoruz.

Yerel mahkemece '' Davanın KABULÜ ile; 226 ada 32 parselde kayıtlı taşınmazın 381,02 m² yüz ölçümlü alanı üzerinde davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİNE ve irtifak hakkının davacı TEDAŞ ADINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, daimi irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin 8974,93 TL olarak TESPİTİNE, '' şeklinde hüküm kurulmuştur. Ancak yerel mahkeme kararı kamulaştırma bedeli yönünden haksız ve hatalıdır. Bu nedenle kamulaştırma bedeli yönünden istinaf başvurumuzun kabul edilerek yerel mahkeme kararının 'kaldırılmasını' talep ederiz.

Tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.