T.C. AKSARAY 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 07/05/2026 tarih, 2024/331-2026/142 E/K sayılı ilamı ile sanık SERKAN ÖZÇİFTÇİ (İsmail ve Remziye oğlu, 23/07/1982 Çorum doğumlu) hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 5237 Sayılı TCK'nun 158/1.f, 168/2, 53/1, 62/1 maddeleri gereğince yapılan yargılama neticesinde 1 YIL 8 AY HAPİS ve 7.080 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 5271 sayılı CMK’nun 231/5 hükmü gereğince, takdiren sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, sanığın 5271 sayılı CMK'nun 231/8 hükmü uyarınca takdiren 5 YIL SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA dair karar verilmiş ancak tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın sanığa tebliği yapılamamış olması sebebiyle;

1-) 7201 sayılı T.K.nun 28. ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-) Hüküm özetinin son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-) Karara karşı tebliğinden itibaren en geç 2 (iki) hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğinin, başvurmadığı takdirde hükmün bu şekilde kesinleşeceğinin İHTARINA,

Hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 30/09/2026