T.C. AKSARAY 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVACI: FİKRİYE ÖZSEVGİÇ-594*****304 - Büyük Bölcek Mah. 2403 / Sancak Sk. No:11 İç Kapı No:12 Merkez/ AKSARAY

DAVALI: YUNUS ÖZSEVGİÇ, TC.596*****768, İhsan ve Kadın oğlu, Ortaköy 14/11/1976 doğumlu,

Bilinen en son adresi: Courcouronnes/Fransa

Davacı Fikriye ÖZSEVGİÇ tarafından aleyhinize açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma davasının yapılan yargılamasında verilen ara karar gereğince;

Davalının bildirime yarar adresi bulunmadığından aleyhine açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması/şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaları ile ilgili davada işlemden kaldırılan davanın, kaldığı yerden davamına karar verilen yenileme tensibinde duruşma gün ve tarihinin tarafınaza tebliğine karar verilmiş olup, duruşma günü: 08/01/2026 günü saat: 11:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.