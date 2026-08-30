T.C. AKSARAY 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVACI: Kıymet ZORKUN,

DAVALI: BÜLENT ZORKUN 376*****486, Güzeloba Mah. 2272 Sk. Ali Atçı İş Merkezi Sit. Çarşı Blok No: 1/E Muratpaşa/ ANTALYA

Davacı Kıymet ZORKUN tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında; bildirime yarar adresiniz bulunmadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, Mahkememizin 21/05/2026 tarihli celsesinde ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden; 6100 Sayılı HMK'nın 140/3 maddesi gereğince tarafların anlaşmadıkları tespit edilerek ön inceleme duruşmasının sonlandırılmasına, tahkikat ve sözlü yargılama aşamasına geçilmesine, gelecek celse geçerli bir mazeret olunmadan mahkemede hazır bulunulmadığı takdirde, HMK'nın 147 maddesi uyarınca duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150'inci madde hükmünün saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceğinin ihtarına, taraflara duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde HMK'nın 150 maddesi uyarınca dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceğinin ihtarına, bir sonraki celsenin 17/09/2026 günü saat:11.15'te yapılmasına karar verildiği hususu davalıya ilanen tebliğ olunur.