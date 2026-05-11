T.C. AKSARAY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 20.11.2025 tarih, 2025/240-2025/976 E/K sayılı ilamı ile sanık Ali BATUR (Mehmet ve Güler oğlu, 26.08.1996 Gülağaç doğumlu) hakkında Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan 5237 Sayılı TCK.nun 86/2-2.cümle maddesi gereğince yapılan yargılama neticesinde 22.500,00 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına dair karar verilmiş ancak tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın sanığa tebliği yapılamamış olması sebebiyle;

1-) 7201 sayılı T.K.nun 28. ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-) Karara karşı 15 günlük ilan tarihinden sonra en geç 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine, CMK 263 maddesi gereğince ceza evinde olanlar için ceza evi katibine veya ceza evi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle beyanda bulunulmak suretiyle tutulacak tutanakla Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yoluna başvurulabileceğinin, başvurmadığı takdirde hükmün bu şekilde kesinleşeceğinin İHTARINA,

3-) Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 07.05.2026