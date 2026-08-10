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T.C. AKSARAY 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

11-08-2026 00.00
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İ L A N

T.C. AKSARAY 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2026/280 Esas

DAVALI: NACİYE BAŞAL

 

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanmadan Sonra Açılan (Katkı Payı) davasının yapılan yargılamasında;

Ön inceleme durusma Günü: 13/11/2026 günü saat: 09.35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02524251