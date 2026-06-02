T.C. AKSARAY 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 10/03/2026 tarih ve 2025/752 Esas 2026/189 sayılı kararı ile Katılan Sanık Ecevit TONKAZ'a (Hikmet ve Çakır oğlu 15/03/1987 Ünye doğumlu) katılan sanık Serdar Kocagöl'e karşı eyleminden ötürü 5237 S.K.nun 86/2-1 mad. Gereğince 16.800,00 TL APC ile cezalandırılmasına ;

Katılan sanık Serdar'ın Ecevit'e yönelik 5237 S.K.nun 86/2-1 mad. Gereğince 5 ay 18 gün mahkumiyetine karar verilmiş sanık ECEVİT TONKAZ 'a tüm aramalara rağmen tebliğ yapılamamıştır.

1- 7201 sayılı T.K 28. ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE

2- Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın gerekçesi ile birlikte tebliğ edildiği tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya tarafların yargı çevresi dışında bulunmaları halinde bulundukları yer itibariyle en yakın nöbetçi asliye ceza mahkemesine bir dilekçe sunmak veya zabıt katibine yapılacak beyanla tutulacak tutanak ile, tarafların tutukevi veya ceza infaz kurumunda bulunmaları halinde tutukevi veya ceza infaz kurumu müdürlüğüne beyanda bulunmak, yasa yolu beyanını zapta geçirtmek veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Konya Bölge Adliyesi Mahkemesine İSTİNAF edebileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.