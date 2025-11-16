T.C. AKSARAY İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3204 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapu kayıtları ve bilirkişi raporlarına göre Aksaray İli, Merkez İlçesi, Paşacık Mahallesi, 2177 Ada, 3 Parsel, Zemin Kat, 13 Bağımsız Bölümde kayıtlı dükkan vasıflı taşınmazın 6527/32560 HİSSESİDİR. Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz parsel üzerinde tek blok halinde bodrum+zemin+4 katlı betonarme-karkas olarak inşa edilmiş İstanbullu Apartmanının zemin katında 1 adet dükkan ve diğer katlarında 3 adet mesken olmak üzere toplam 13 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Dükkanın bulunduğu İstanbullu Apartmanı 9 senelik olup 2016 tarihli yapı ruhsatı bulunmaktadır. Kıymet takdiri tarihinde dükkanın bir tanesinin boş olup tadilat yapılmakta olduğu diğer dükkan ise Burak Turizm olarak olarak faaliyet göstermektedir. Satışa konu dükkan brüt 396 m² ve net 356 m² kullanım alanlıdır. Taşınmazın bulunduğu parsel 991,00 m² olup satışa konu dükkan 32560/163515 arsa paylıdır. Dükkanın tabanı karo-seramik ile kaplı,duvarları saten boyalı, dükkanın birinin tavanı asma taş yünü diğer dükkanın tavanı ise alçı- kartonpiyer yapılı ve spot lambalıdır. Dükkanın dış cephesi alüminyum doğramadır. Tadilat yapılmakta olan dükkanın ısınma sistemi bulunmayıp diğer dükkanın ise bağlantıları yapılmış petekleri takılmış fakat faaliyete geçirilmemiştir. Çevrede yapılaşma yoğundur. Eğitim ve sağlık kuruluşlarına yakın olup Elektrik,su,kanalizasyon,ptt gibi alt yapı hizmetleri tamamlanmıştır.Taşınmaz parsel Aksaray Belediyesi İmar planı içerisinde bulunmakta olup TİCK(Ticari+Konut) sahasında ayrık nizam 5 kata müsaadeli Taks(Taban Alanı Katsayısı):0.40 , Kaks(Katlar Alanı Katsayısı):2.20 yapılaşma koşullarına sahip 15 metrelik ve 20 metrelik imar yollarına cepheli köşe başı parsel konumunda bulunmaktadır. Taşınmaz parsel Mevki olarak Selçuk bulvarı ve 1678.sokağa cepheli, İnce camiye 10 metre, Alparslan TÜRKEŞ bulvarına 420 metre, Müsiad binasına 190 metre ve Atatürk bulvarına 385 metre mesafede bulunmaktadır. Satışa sunulan borçluya ait taşınmaz hissesinin kıymeti 3.969.121,62TL olarak tespit edilmiştir. Ereğlikapı Mahallesi 9/Selçuk Bulvarı No:44/A İstanbullu Apartmanı Merkez/AKSARAY adreslidir.

Kıymeti: 3.969.121,62 TL KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir, dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 10:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 03/03/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati: 10/03/2026 - 10:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.