T.C. AKSARAY İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3908 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Sultanhanı İlçe, SULTANHANI Mahalle/Köy, 1168 Ada, 1 Parsel, Satışa konu taşınmaz Aksaray ili Sultanhanı İlçesi 1168 Ada 1 Parsel de kayıtlı 1.346,00 m² yüz ölçümüne sahip arsa nitelikli taşınmazdır. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olup tamamı satışa sunulmuştur. Taşınmaz parsel üzerinde herhangi bir muhdesat olmayıp parsel boştur. Arsa vasfındadır. Ayrıntı bilgi esatis.uyap.gov.tr adresinde yayınlanan satış ilanı şartname ve bilirkişi raporunda mevcuttur.

Adresi : Aksaray İli Sultanhanı İlçesinde Bulunan 1168 Ada 1 Nolu Parsel

Yüzölçümü : 1.346 m2 İmar Durumu :Var Kıymeti : 1.615.200,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:14

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:14

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Sultanhanı İlçe, SULTANHANI Mahalle/Köy, 1130 Ada, 4 Parsel, Satışa konu taşınmaz Aksaray ili Sultanhanı İlçesi 1130 Ada 4 Parsel de kayıtlı 2.750,00m² yüz ölçümüne sahip arsa nitelikli taşınmazdır. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olup tamamı satışa sunulmuştur. Müdürlüğümüz 27/05/2025 tarihli yapmış olduğu keşif ve kıymet takdiri işlemi neticesinde bilirkişi raporuna göre; "taşınmaz parsel üzerinde oldukça eski kullanılamayacak durumda olan ekonomik ömrünü tamamlamış herhangi bir ekonomik değeri olmayan metruk yapılar bulunmaktadır. Ayrıntı bilgi esatis.uyap.gov.tr adresinde yayınlanan satış ilanı şartname ve bilirkişi raporunda mevcuttur.

Adresi : Aksaray İli Sultanhanı İlçesinde Bulunan 1130 Ada 4 Nolu Parsel

Yüzölçümü : 2.750 m2 İmar Durumu:Var Kıymeti : 3.300.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:19

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:19

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:19

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:19

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Sultanhanı İlçesi 1130 Ada 3 parsel de kayıtlı 3.255,29 m² yüzölçümüne sahip arsa nitelikli taşınmazdır. Taşınmazın tamamı boçlu adına kayıtlı olup tamamı satışa sunulmuştur. Müdürlüğümüz 27/05/2025 tarihli yapmış olduğu keşif ve kıymet takdiri işlemi neticesinde bilirkişi raporuna göre; " Taşınmaz parsel üzerinde herhangi bir muhdesat olmayıp parsel boştur.Arsa vasfındadır. Ayrıntı bilgi esatis.uyap.gov.tr adresinde yayınlanan satış ilanı şartname ve bilirkişi raporunda mevcuttur.

Adresi : Aksaray İli Sultanhanı İlçesi 1130 Ada 3 Parsel Sultanhanı / AKSARAY

Yüzölçümü : 3.255,29 m2 İmar Durumu :Var Kıymeti : 3.906.348,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 12:21

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 12:21

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 12:21

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 12:21

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray ili Sultanhanı İlçesi 84 Ada 5 Parsel de kayıtlı 719,00 m² yüz ölçümüne sahip arsa nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz hisselidir. Borçlunun 545/719 hissesi oranınca satışa sunulmuştur. Aksaray İcra Hukuk Mahkemesi 12/06/2025 tarihli yapmış olduğu keşif ve kıymet takdiri işlemi neticesinde bilirkişi raporuna göre; "Dava konusu 965 Ada 11 parsel taşınmaz, Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Taşınmaz Sultanhanı İlçe merkezinin yaklaşık 450m kuzeybatısında yer almakta olup, güneyindeki Aksaray-Konya kara yolu ile batısındaki Alparslan Türkeş Bulvarına cepheli köşe parseldir. Taşınmazın çevresinde benzer özellikte arsalar, zemin katları iş yeri normal katları mesken olarak kullanılan 3-4 katlı yapılar, yapılar bulunmaktadır. Yakın çevresinde Kervansaray, Alaaddin Keykubad Camii ve Sultanhanı İKaymakamlığı gibi bilinen oktalar mevcuttur. Taşınmazın bulunduğu bölgede altyapı çalışmaları devam etmekte olup, bölge gelişimini henüz tamamlamamış olup, bölgede yapılaşmalar devam etmektedir. Ayrıntı bilgi esatis.uyap.gov.tr adresinde yayınlanan satış ilanı şartname ve bilirkişi raporunda mevcuttur.

Adresi : Aksaray İli Sultanhanı İlçesi Sultanhanı Mahallesi 84 Ada 5 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 719,00 m2 İmar Durumu :Var Kıymeti : 6.442.976,36 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 13:38

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:38

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.