T.C. AKSARAY İCRA DAİRESİ 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2214 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarına göre Aksaray İli, Merkez İlçesi, Şifahane M Mahalle/Köy, 3792 Ada, 6 Parselde kayıtlı arsa nitelikli taşınmazdır. Müdürlüğümüz tarafından yapılan 05/08/2026 tarihli keşif ve kıymet takdiri işlemleri neticesinde bilirkişi raporuna göre;"Değer tespitine konu taşınmaz Aksaray İli, Merkez İlçesi, Şifahane Mahallesinde bulunan 3792/6 nolu parsel 850,00 m² olup tapu kayıtlarında arsa vasfındadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç gibi bir muhdesat yoktur.Ankara-Aksaray kara yolunun 650m kuzey-doğusunda 128. Caddeye cepheli olan 3792/6 sayılı parselin imar yollarının kısmen açık olduğu görülmüştür. Parsel elektrik, su, kanalizasyon, telekom gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanabilecek durumdadır.Taşınmazın tam (1/1) hisse payı (850,00 m²) borçlu adına kayıtlı olup borçlu taşınmaz üzerindeki son tesis işlemi 09.03.2004 tarihli 1321 yevmiyeli satış işlemidir. Ayrıntı bilgi esatis.uyap.gov.tr adresinde yayınlanan satış ilanı şartname ve bilirkişi raporunda mevcuttur.

Adresi : Aksaray İli Merkez İlçesi Şifahane Mahallesinde Bulunan 3792/6 Nolu Parsel Merkez / AKSARAY

Yüzölçümü : 850,00 m2

İmar Durumu :Aksaray Belediyesi'nden gelen cevabi yazıya göre "Bu mülkiyetin imar planı 01.09.2023 tarih ve 2023/09-89 sayılı meclis kararı ile belirlenmiştir. İnşaat tarzı: Ayrık Nizam, Kat adedi (Bodrum hariç): Yençok=3 Kat

Kıymeti : 8.075.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 10:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2027 - 10:11

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.