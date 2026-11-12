T.C. AKSARAY İCRA DAİRESİ
T.C. AKSARAY İCRA DAİRESİ
2026/2214 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2214 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarına göre Aksaray İli, Merkez İlçesi, Şifahane M Mahalle/Köy, 3792 Ada, 6 Parselde kayıtlı arsa nitelikli taşınmazdır. Müdürlüğümüz tarafından yapılan 05/08/2026 tarihli keşif ve kıymet takdiri işlemleri neticesinde bilirkişi raporuna göre;"Değer tespitine konu taşınmaz Aksaray İli, Merkez İlçesi, Şifahane Mahallesinde bulunan 3792/6 nolu parsel 850,00 m² olup tapu kayıtlarında arsa vasfındadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç gibi bir muhdesat yoktur.Ankara-Aksaray kara yolunun 650m kuzey-doğusunda 128. Caddeye cepheli olan 3792/6 sayılı parselin imar yollarının kısmen açık olduğu görülmüştür. Parsel elektrik, su, kanalizasyon, telekom gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanabilecek durumdadır.Taşınmazın tam (1/1) hisse payı (850,00 m²) borçlu adına kayıtlı olup borçlu taşınmaz üzerindeki son tesis işlemi 09.03.2004 tarihli 1321 yevmiyeli satış işlemidir. Ayrıntı bilgi esatis.uyap.gov.tr adresinde yayınlanan satış ilanı şartname ve bilirkişi raporunda mevcuttur.
Adresi : Aksaray İli Merkez İlçesi Şifahane Mahallesinde Bulunan 3792/6 Nolu Parsel Merkez / AKSARAY
Yüzölçümü : 850,00 m2
İmar Durumu :Aksaray Belediyesi'nden gelen cevabi yazıya göre "Bu mülkiyetin imar planı 01.09.2023 tarih ve 2023/09-89 sayılı meclis kararı ile belirlenmiştir. İnşaat tarzı: Ayrık Nizam, Kat adedi (Bodrum hariç): Yençok=3 Kat
Kıymeti : 8.075.000,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 10:11
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 10:11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2027 - 10:11
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.