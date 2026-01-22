Resmi İlanlar
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/220 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 133 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü: 2.641,18 m2
Kıymeti: 422.588,80 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 07/04/2026 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 10:02
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 04/05/2026 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 11/05/2026 - 10:02
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 18 Parsel
Yüzölçümü: 872,77 m2
Kıymeti: 104.732,40 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 07/04/2026 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 11:02
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 04/05/2026 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 11/05/2026 - 11:02
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 766 Parsel
Yüzölçümü: 5.720,80 m2
Kıymeti: 543.476,00 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 07/04/2026 - 12:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 12:02
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 04/05/2026 - 12:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 11/05/2026 - 12:02
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 719 Parsel
Yüzölçümü: 10.428,37 m2
Kıymeti: 1.251.404,40 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 07/04/2026 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 13:31
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 04/05/2026 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 11/05/2026 - 13:31
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 773 Parsel
Yüzölçümü: 7.015,83 m2
Kıymeti: 666.598,85 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 07/04/2026 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 14:31
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 04/05/2026 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 11/05/2026 - 14:31
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 772 Parsel
Yüzölçümü: 2.106,27 m2
Kıymeti: 200.095,65 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2026 - 10:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 05/05/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 12/05/2026 - 10:00
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 105 Parsel
Yüzölçümü: 6.744,31 m2
Kıymeti: 809.317,20 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2026 - 11:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 06/05/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 13/05/2026 - 11:00
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 135 Parsel
Yüzölçümü: 10.193,35 m2
Kıymeti: 1.019.335,00 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2026 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2026 - 12:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 06/05/2026 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 13/05/2026 - 12:00
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 233 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü: 1.701,07 m2
Kıymeti: 479.387,50 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2026 - 13:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 08/05/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 15/05/2026 - 13:30
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 233 Ada 2 Parsel
Yüzölçümü: 225,87 m2
Kıymeti: 58.419,50 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2026 - 14:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 06/05/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 13/05/2026 - 14:30
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 294 Parsel
Yüzölçümü: 7.878,52 m2
Kıymeti: 1.206.978,00 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 09/04/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 16/04/2026 - 10:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2026 - 10:00
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 286 Parsel
Yüzölçümü: 3.741,99 m2
Kıymeti: 470.038,80 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 09/04/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 16/04/2026 - 11:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2026 - 11:00
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 285 Parsel
Yüzölçümü: 6.342,75 m2
Kıymeti: 790.530,00 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 09/04/2026 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 16/04/2026 - 12:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2026 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2026 - 12:00
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 309 Parsel
Yüzölçümü: 1.246,65 m2
Kıymeti: 220.997,50 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 09/04/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 16/04/2026 - 13:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2026 - 13:30
15 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 377 Parsel
Yüzölçümü: 1.527,63 m2
Kıymeti: 188.235,60 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 09/04/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 16/04/2026 - 14:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2026 - 14:30
16 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 365 Parsel
Yüzölçümü: 3.874,60 m2
Kıymeti: 471.102,00 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 10/04/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 17/04/2026 - 10:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2026 - 10:00
17 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 282 Parsel
Kıymeti: 771.718,80 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 10/04/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 17/04/2026 - 11:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2026 - 11:00
18 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 494 Parsel
Yüzölçümü: 5.124,14 m2
Kıymeti: 614.896,80 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 10/04/2026 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 17/04/2026 - 12:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2026 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2026 - 12:00
19 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 445 Parsel
Yüzölçümü : 8.303,68 m2
Kıymeti : 996.441,60 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 10/04/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 17/04/2026 - 13:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2026 - 13:30
20 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 138 Ada 123 Parsel
Yüzölçümü: 6.892,76 m2
Kıymeti: 1.447.479,60 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 10/04/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 17/04/2026 - 14:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2026 - 14:30
21 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 146 Ada 681 Parsel
Yüzölçümü: 43.193,54 m2
Kıymeti: 4.319.354,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 21/04/2026 - 10:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 08/05/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 15/05/2026 - 10:00
22 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 146 Ada 628 Parsel
Yüzölçümü: 4.673,39 m2
Kıymeti: 607.540,70 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 21/04/2026 - 11:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 08/05/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 15/05/2026 - 11:00
23 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 146 Ada 579 Parsel
Yüzölçümü: 11.571,73 m2
Kıymeti: 1.504.324,90 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 21/04/2026 - 12:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 08/05/2026 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 15/05/2026 - 12:00
24 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 215 Ada 77 Parsel
Yüzölçümü : 4.546,82 m2
Kıymeti : 682.023,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 13:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 13:30
25 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 221 Ada 153 Parsel
Yüzölçümü : 7.600,82 m2
Kıymeti : 912.098,40 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 14:30
26 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 216 Ada 113 Parsel
Yüzölçümü : 7.938,37 m2
Kıymeti : 1.190.755,50 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:00
27 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 216 Ada 130 Parsel
Yüzölçümü : 6.246,79 m2
Kıymeti : 874.550,60 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 11:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 11:00
28 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 216 Ada 157 Parsel
Yüzölçümü : 7.453,37 m2
Kıymeti : 1.043.471,80 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 12:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 12:00
29 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 216 Ada 143 Parsel
Yüzölçümü : 9.147,31 m2
Kıymeti : 1.280.623,40 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 13:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:30
30 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 216 Ada 123 Parsel
Yüzölçümü : 8.278,79 m2
Kıymeti : 1.241.818,50 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 14:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 14:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.