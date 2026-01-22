Resmi İlanlar

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ

23-01-2026 00.00

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/220 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 133 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü: 2.641,18 m2

Kıymeti: 422.588,80 TL

KDV Oranı: %10

 

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/04/2026 - 10:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 10:02

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 04/05/2026 - 10:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 11/05/2026 - 10:02

 

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 18 Parsel

Yüzölçümü: 872,77 m2

Kıymeti: 104.732,40 TL

KDV Oranı: %10

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/04/2026 - 11:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 11:02

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 04/05/2026 - 11:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 11/05/2026 - 11:02

 

 

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 766 Parsel

Yüzölçümü: 5.720,80 m2

Kıymeti: 543.476,00 TL

KDV Oranı: %10

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/04/2026 - 12:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 12:02

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 04/05/2026 - 12:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 11/05/2026 - 12:02

 

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 719 Parsel

Yüzölçümü: 10.428,37 m2

Kıymeti: 1.251.404,40 TL

KDV Oranı: %10

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/04/2026 - 13:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 13:31

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 04/05/2026 - 13:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 11/05/2026 - 13:31

 

 

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri:Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 773 Parsel

Yüzölçümü: 7.015,83 m2

Kıymeti: 666.598,85 TL

KDV Oranı: %10

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/04/2026 - 14:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 14:31

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 04/05/2026 - 14:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 11/05/2026 - 14:31

 

 

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 772 Parsel

Yüzölçümü: 2.106,27 m2

Kıymeti: 200.095,65 TL

KDV Oranı: %10

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2026 - 10:00

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 05/05/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 12/05/2026 - 10:00

 

 

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 105 Parsel

Yüzölçümü: 6.744,31 m2

Kıymeti: 809.317,20 TL

KDV Oranı: %10

 

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2026 - 11:00

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 06/05/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 13/05/2026 - 11:00

 

 

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 135 Parsel

Yüzölçümü: 10.193,35 m2

Kıymeti: 1.019.335,00 TL

KDV Oranı: %10

 

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2026 - 12:00

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 06/05/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 13/05/2026 - 12:00

 

 

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 233 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü: 1.701,07 m2

Kıymeti: 479.387,50 TL

KDV Oranı: %10

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2026 - 13:30

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/05/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 15/05/2026 - 13:30

 

 

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri:Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 233 Ada 2 Parsel

Yüzölçümü: 225,87 m2

Kıymeti: 58.419,50 TL

KDV Oranı: %10

 

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2026 - 14:30

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 06/05/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 13/05/2026 - 14:30

 

 

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 294 Parsel

Yüzölçümü: 7.878,52 m2

Kıymeti: 1.206.978,00 TL

KDV Oranı: %10

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/04/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/04/2026 - 10:00

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2026 - 10:00

 

 

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 286 Parsel

Yüzölçümü: 3.741,99 m2

Kıymeti: 470.038,80 TL

KDV Oranı: %10

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/04/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/04/2026 - 11:00

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2026 - 11:00

 

 

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 285 Parsel

Yüzölçümü: 6.342,75 m2

Kıymeti: 790.530,00 TL

KDV Oranı: %10

 

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/04/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/04/2026 - 12:00

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2026 - 12:00

 

 

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 309 Parsel

Yüzölçümü: 1.246,65 m2

Kıymeti: 220.997,50 TL

KDV Oranı: %10

 

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/04/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/04/2026 - 13:30

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2026 - 13:30

 

 

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 377 Parsel

Yüzölçümü: 1.527,63 m2

Kıymeti: 188.235,60 TL

KDV Oranı: %10

 

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/04/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/04/2026 - 14:30

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2026 - 14:30

 

 

16 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 365 Parsel

Yüzölçümü: 3.874,60 m2

Kıymeti: 471.102,00 TL

KDV Oranı: %10

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 10/04/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 17/04/2026 - 10:00

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2026 - 10:00

 

 

17 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 282 Parsel

Kıymeti: 771.718,80 TL

KDV Oranı: %10

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 10/04/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 17/04/2026 - 11:00

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2026 - 11:00

 

 

18 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 494 Parsel

Yüzölçümü: 5.124,14 m2

Kıymeti: 614.896,80 TL

KDV Oranı: %10

 

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 10/04/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 17/04/2026 - 12:00

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2026 - 12:00

 

 

19 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 445 Parsel

Yüzölçümü : 8.303,68 m2

Kıymeti : 996.441,60 TL

KDV Oranı : %10

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 10/04/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 17/04/2026 - 13:30

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2026 - 13:30

 

 

20 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 138 Ada 123 Parsel

Yüzölçümü: 6.892,76 m2

Kıymeti: 1.447.479,60 TL

KDV Oranı: %10

 

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 10/04/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 17/04/2026 - 14:30

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2026 - 14:30

 

 

21 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 146 Ada 681 Parsel

Yüzölçümü: 43.193,54 m2

Kıymeti: 4.319.354,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

 

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 21/04/2026 - 10:00

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/05/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 15/05/2026 - 10:00

 

 

22 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 146 Ada 628 Parsel

Yüzölçümü: 4.673,39 m2

Kıymeti: 607.540,70 TL

KDV Oranı: %10

 

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 21/04/2026 - 11:00

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/05/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 15/05/2026 - 11:00

 

 

23 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 146 Ada 579 Parsel

Yüzölçümü: 11.571,73 m2

Kıymeti: 1.504.324,90 TL

KDV Oranı: %10

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 21/04/2026 - 12:00

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/05/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 15/05/2026 - 12:00

 

24 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 215 Ada 77 Parsel

Yüzölçümü : 4.546,82 m2

Kıymeti : 682.023,00 TL

KDV Oranı : %10

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 13:30

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 13:30

 

 

25 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 221 Ada 153 Parsel

Yüzölçümü : 7.600,82 m2

Kıymeti : 912.098,40 TL

KDV Oranı : %10

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:30

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 14:30

 

 

26 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 216 Ada 113 Parsel

Yüzölçümü : 7.938,37 m2

Kıymeti : 1.190.755,50 TL

KDV Oranı : %10

 

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:00

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:00

 

 

27 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 216 Ada 130 Parsel

Yüzölçümü : 6.246,79 m2

Kıymeti : 874.550,60 TL

KDV Oranı : %10

 

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 11:00

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 11:00

 

 

28 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 216 Ada 157 Parsel

Yüzölçümü : 7.453,37 m2

Kıymeti : 1.043.471,80 TL

KDV Oranı : %10

 

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 12:00

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 12:00

 

 

29 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 216 Ada 143 Parsel

Yüzölçümü : 9.147,31 m2

Kıymeti : 1.280.623,40 TL

KDV Oranı : %10

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 13:30

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:30

 

30 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 216 Ada 123 Parsel

Yüzölçümü : 8.278,79 m2

Kıymeti : 1.241.818,50 TL

KDV Oranı : %10

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 14:30

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 14:30

 

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02383140