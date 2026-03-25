T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/268 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 28/01/2026

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Doğantarla/Kocatepe Mah. 244 Ada 88 Parsel

Yüzölçümü : 13.292,03 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.645.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Doğantarla/Kocatepe Mah. 602 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü : 2.421,08 m2

İmar Durumu :E:0,60 Ayrık nizam en çok 2 kat

Kıymeti : 2.665.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 11:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Doğantarla/Kocatepe Mah. 605 Ada 5 Parsel

Yüzölçümü : 7.383,65 m2

İmar Durumu :E:0,60 Ayrık nizam en çok 2 kat

Kıymeti : 17.825.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 12:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 12:00

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Doğantarla/Kocatepe Mah. 610 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü : 1.422,64 m2

İmar Durumu :E: 0,40 En çok 2

Kıymeti : 1.445.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 13:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Doğantarla /Kocatepe Mah. 250 Ada 73 Parsel

Yüzölçümü : 5.503,68 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 275.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 14:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 14:30

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Doğantarla /Kocatepe Mah. 242 Ada 25 Parsel

Yüzölçümü : 20.153,46 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.015.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 10:00

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Doğantarla /Kocatepe Mah. 242 Ada 43 Parsel

Yüzölçümü : 9.155,57 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 915.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 11:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 11:00

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Doğantarla/ Kocatepe Mah. 249 Ada 17 Parsel

Yüzölçümü : 1.742,74 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 115.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 12:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 12:00

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Doğantarla /Kocatepe 249 Ada 14 Parsel

Yüzölçümü : 3.317,84 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 220.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 13:30

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Doğantarla /Kocatepe Mah. 249 Ada 13 Parsel

Yüzölçümü : 17.491,67 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.160.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 14:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 14:30

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Doğantarla /Kocatepe Mah. 249 Ada 44 Parsel

Yüzölçümü : 9.021,83 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 450.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:00

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Doğantarla/Kocatepe Mah. 116 Ada 2 Parsel

Yüzölçümü : 3.058,19 m2

İmar Durumu :E: 0,60 Ayrık nizam en çok 2 kat

Kıymeti : 3.515.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 11:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 11:00

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Doğantarla/Kocatepe Mah. 130 Ada 6 Parsel

Yüzölçümü : 1.911,51 m2

İmar Durumu :E: 0,60 Ayrık nizam en çok 2 kat

Kıymeti : 2.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 12:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 12:00

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Doğantarla/Kocatepe Mah. 130 Ada 7 Parsel

Yüzölçümü : 1.911 m2

İmar Durumu :E: 0,60 Ayrık nizam en çok 2 kat

Kıymeti : 2.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 13:30

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Doğantarla/Kocatepe Mah. 130 Ada 8 Parsel

Yüzölçümü : 2.970,53 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.660.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:30

16 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Doğantarla/Yenimahalle Mah. 337 Ada 103 Parsel

Yüzölçümü : 1.064,13 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 110.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:00

17 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Doğantarla /Yenimahalle Mah. 337 Ada 353 Parsel

Yüzölçümü : 1.786,86 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 180.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 11:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 11:00

18 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Doğantarla /Yenimahalle Mah. 337 Ada 368 Parsel

Yüzölçümü : 1.489,57 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 155.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 12:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 12:00

19 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Doğantarla/ Yenimahalle Mah. 359 Ada 18 Parsel

Yüzölçümü : 5.205,54 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 520.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 13:30

20 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aksaray İli, Merkez Doğantarla/Yenimahalle Mah. 348 Ada 69 Parsel

Yüzölçümü : 2.405,58 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 14:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 14:30

21 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Doğantarla/Yenimahalle Mah. 341 Ada 77 Parsel

Yüzölçümü : 3.547,41 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 355.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:00

22 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Doğantarla /Yenimahalle Mah. 341 Ada 58 Parsel

Yüzölçümü : 2.000,97 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 210.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 11:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 11:00

23 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Doğantarla /Yenimahalle Mah. 238 Ada 7 Parsel

Yüzölçümü : 198,86 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 55.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 12:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 12:00

24 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Doğantarla /Yenimahalle Mah. 376 Ada 5 Parsel

Yüzölçümü : 58,23 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 7.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 13:30

25 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Doğantarla/Yenimahalle Mah. 376 Ada 6 Parsel

Yüzölçümü : 349,84 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 42.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 14:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 14:30

26 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Doğantarla /Yenimahalle Mah. 377 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü : 104,10 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 13.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:00

27 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Doğantarla/Yenimahalle Mah. 374 Ada 2 Parsel

Yüzölçümü : 58,67 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 7.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 11:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 11:00

28 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Doğantarla/Yenimahalle Mah. 374 Ada 3 Parsel

Yüzölçümü : 22,17 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 12:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 12:00

29 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Doğantarla /Kurtuluş Mah. 420 Ada 34 Parsel

Yüzölçümü : 11.261,28 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.350.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 13:30

30 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Doğantarla/Kurtuluş Mah. 416 Ada 380 Parsel

Yüzölçümü : 22.450,80 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.145.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 14:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 14:30

31 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Doğantarla /Kurtuluş Mah. 416 Ada 405 Parsel

Yüzölçümü : 7.055,59 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.060.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:00

32 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Doğantarla /Kurtuluş Mah. 416 Ada 432 Parsel

Yüzölçümü : 6.090,69 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 915.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 11:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 11:00

33 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Doğantarla/Kurtuluş 417Ada 6 Parsel

Yüzölçümü : 248,44 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 12:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 12:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.