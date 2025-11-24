Resmi İlanlar
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/24 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.07/11/2025
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray İli, Merkez Kurtuluş Mah. 7510 Ada 17 Parsel
Yüzölçümü: 705 m2
İmar Durumu: Ayrık nizam 5 kat
Kıymeti: 9.348.000,00 TL
KDV Oranı: %20
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerindeki ev Hacer GÖKTAŞ'a aittir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2026 - 10:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 05/06/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 12/06/2026 - 10:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.