T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.07/11/2025

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Merkez Kurtuluş Mah. 7510 Ada 17 Parsel

Yüzölçümü: 705 m2

İmar Durumu: Ayrık nizam 5 kat

Kıymeti: 9.348.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerindeki ev Hacer GÖKTAŞ'a aittir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2026 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 05/06/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 12/06/2026 - 10:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.