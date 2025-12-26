T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: 17/12/2025

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Taşpazar Mah. 350 Ada 11 Parsel

Yüzölçümü : 340 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 20.587.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Taşpazar Mahallesi 350 Ada 42 Parsel

Yüzölçümü : 1.120,23 m2

Kıymeti : 28.010.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 11:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 11:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Taşpazar Mahallesi 350 Ada 9 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 128 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.205.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 12:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 12:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.