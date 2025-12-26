Resmi İlanlar
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/8 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: 17/12/2025
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Taşpazar Mah. 350 Ada 11 Parsel
Yüzölçümü : 340 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 20.587.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 10:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 10:00
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Taşpazar Mahallesi 350 Ada 42 Parsel
Yüzölçümü : 1.120,23 m2
Kıymeti : 28.010.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 11:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 11:00
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Taşpazar Mahallesi 350 Ada 9 Parsel Sayılı Taşınmaz
Yüzölçümü : 128 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.205.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 12:00
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 12:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 12:00
Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 12:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.