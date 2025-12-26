Resmi İlanlar

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

27-12-2025 00.00

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/8 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: 17/12/2025

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Taşpazar Mah. 350 Ada 11 Parsel

Yüzölçümü : 340 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 20.587.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

 

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 10:00

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 10:00

 

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Taşpazar Mahallesi 350 Ada 42 Parsel

Yüzölçümü : 1.120,23 m2

Kıymeti : 28.010.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 11:00

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 11:00

 

 

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Taşpazar Mahallesi 350 Ada 9 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 128 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.205.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 12:00

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 12:00

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02369459