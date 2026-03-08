T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/63 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.13/02/2026

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Ereğlikapı Mah. 2285 Ada 2 Parsel

Yüzölçümü : 807 m2

İmar Durumu : Ayrık Nizam 4 kat, Taks:0,40, Kaks:1,80

Kıymeti : 13.771.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Ereğlikapı Mahallesi 2285 Ada 3 Parsel

Yüzölçümü : 350 m2

İmar Durumu : Ayrık Nizam 4 kat, Taks:0,40, Kaks:1,80

Kıymeti : 5.950.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 11:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:05

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Ereğlikapı Mahallesi 2286 Ada 3 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 326 m2

İmar Durumu : Ayrık Nizam 4 kat

Kıymeti : 19.644.500,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 12:05

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 12:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 12:05

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 12:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.