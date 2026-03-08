Resmi İlanlar

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

09-03-2026 00.00

2025/63 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/63 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.13/02/2026

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Ereğlikapı Mah. 2285 Ada 2 Parsel

Yüzölçümü : 807 m2

İmar Durumu : Ayrık Nizam 4 kat, Taks:0,40, Kaks:1,80

Kıymeti : 13.771.000,00 TL

KDV Oranı : %10

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:05

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:05

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Ereğlikapı Mahallesi 2285 Ada 3 Parsel

Yüzölçümü : 350 m2

İmar Durumu : Ayrık Nizam 4 kat, Taks:0,40, Kaks:1,80

Kıymeti : 5.950.000,00 TL

KDV Oranı : %10

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 11:05

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:05

 

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Ereğlikapı Mahallesi 2286 Ada 3 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 326 m2

İmar Durumu : Ayrık Nizam 4 kat

Kıymeti : 19.644.500,00 TL

KDV Oranı : %20

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 12:05

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 12:05

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 12:05

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 12:05

 

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02414375