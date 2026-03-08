T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/63 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/63 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.13/02/2026
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Ereğlikapı Mah. 2285 Ada 2 Parsel
Yüzölçümü : 807 m2
İmar Durumu : Ayrık Nizam 4 kat, Taks:0,40, Kaks:1,80
Kıymeti : 13.771.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:05
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:05
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:05
Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:05
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Ereğlikapı Mahallesi 2285 Ada 3 Parsel
Yüzölçümü : 350 m2
İmar Durumu : Ayrık Nizam 4 kat, Taks:0,40, Kaks:1,80
Kıymeti : 5.950.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:05
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 11:05
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:05
Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:05
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Ereğlikapı Mahallesi 2286 Ada 3 Parsel Sayılı Taşınmaz
Yüzölçümü : 326 m2
İmar Durumu : Ayrık Nizam 4 kat
Kıymeti : 19.644.500,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 12:05
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 12:05
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 12:05
Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 12:05
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.