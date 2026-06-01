T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Aksaray 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 18/10/2023 tarih ve 2022/1586 Esas, 2023/2997 Kararı ile;

Aksaray İli Merkez Hassas Mahallesi 6926 ada 1 parsel 5.200.000,00 TL, bedelle;

Aksaray İli Merkez Hassas Mahallesi 6926 ada 2 parsel 5.000.000,00 TL, bedelle;

Aksaray İli Merkez Hassas Mahallesi 6926 ada 3 parsel 5.000.000,00 TL, bedelle;

Aksaray İli Merkez Hassas Mahallesi 6926 ada 12 parsel 5.750.000,00 TL, bedelle;

Aksaray İli Merkez Hassas Mahallesi 6926 ada 13 parsel 6.058.000,00 TL, bedelle;

Aksaray İli Merkez Hassas Mahallesi 6927 ada 1 parsel 5.688.000,00 TL bedelle;

Aksaray İli Merkez Hassas Mahallesi 6927 ada 2 parsel 5.000.000,00 TL, bedelle;

Aksaray İli Merkez Hassas Mahallesi 6927 ada 3 parsel 5.000.000,00 TL, bedelle;

Aksaray İli Merkez Ereğli Kapı Mahallesi 7634 ada 13 parsel E Blok 1.kat 9 nolu bağ.böl. 2.090.000 TL bedelle;

Aksaray İli Merkez İsmailağatolu Köyü 130 ada 125 parsel (eski 130/21) 14.432,913 TL Bedelle;

Aksaray İli Merkez İsmailağatolu Köyü 130 ada 126 parsel (eski 130/21) 7.248,00 TL bedelle;

Taşınmazların kıymet taktirleri yapılmış olup, Aksaray İli Merkez Hassas Mahallesi, Ereğlikapı Mahallesi ve İsmailağatolu Köyü bulunan taşınmazlar ortaklığın giderilmesi davası ile satışa çıkartılmış olup, taşınmazlarda hissedar olarak bulunan ;

Aksaray İli Merkez Güzelyurt İlçesi Selime Kasabası Nüfusuna kayıtlı Kemal ve Seyhan ' dan olma 10.10.1979 Doğumlu doğumlu Nurdane KAYA ( Tc No:504............048) adına yurt içi ve yurt dışına çıkartılan tebligatların iade edildiği ve tüm aramalara rağmen bulunamamış, bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı T.K.nun 28. ve 29. maddeleri gereğince bilirkişi raporu özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, HMK.345.maddesi gereğince bilirkişi raporuna iki hafta içinde HMK.nun 342.maddesine uygun olarak HMK.nun 343.maddesi gereğince yasa yolu açık olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.18.05.2026