T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/94 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.07/10/2026

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Şifahane Mah. 4287 Ada 9 Parsel

Yüzölçümü : 879 m2

İmar Durumu :Ayrık nizam 3 kat Taks: 0,40, Kaks: 1,40

Kıymeti : 13.345.700,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 11:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 11:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.