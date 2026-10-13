T.C. AKYAZI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Akyazı Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/06/2021 tarih ve 2021/4 tereke esas, 2021/7 karar sayılı ilamı ile muris Fikret TURHAN'ın terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi

ne karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzca yürütülmektedir.

Yukarıda adı yazılı miras bırakanın terekesinin tasfiyesinde basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyesinin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 166.ve 218'inci maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.