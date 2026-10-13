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T.C. AKYAZI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

14-10-2026 00.00
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T.C. AKYAZI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

 

09/10/2026

Sayı: 2026/4 Tereke Tasfiye 

 

 

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ ve

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

Akyazı Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/06/2021 tarih ve 2021/4 tereke esas, 2021/7 karar sayılı ilamı ile muris Fikret TURHAN'ın terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi

ne karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzca yürütülmektedir.

Yukarıda adı yazılı miras bırakanın terekesinin tasfiyesinde basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyesinin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 166.ve 218'inci maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02568489