T.C. AKYURT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Akyurt İlçe, TİMURHAN Mahalle/Köy, 2 Ada, 1 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz, 512,00 m² büyüklüğündedir. Köşe parsel konumludur. Dikdörtgen şekle sahip parsel, topoğrafik olarak hafiif eğimlidir. İmar durumu: konut alanı niteliğinde, ayrık nizam, Taks: 0.40, Kaks: 1.60, ön bahçe mesafesi 5 m, yan bahçe mesafesi 3 m olarak tespit edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu bölge, genel olarak boş imar parselleri ile apartman tipinde konut yapıların yer aldığı bir bölgedir. Taşınmaz, Postacı Sokak ile Zübeyde Sokak keşisiminde yer almaktadır. Kuş uçuşu olarak: Ankara-Çankırı yoluna 70 m, Akyurt Kaymakamlığına 1250 m ve Akyurt Belediyesine 2300 m mesafede yer almaktadır. Taşınmaz belediyenin sağlamış olduğu elektrik, su, yol, kanalizasyon, doğalgaz gibi teknik hizmetlerinden faydalanır durumdadır. Taşınmazın üzerinde muhdesat olarak; 2 adet bitişik nizam yapı, kuyu ve çeşitli meyve ağaçları mevcuttur. Taşınmaz üzerinde tek katlı bms'den inşa edilmiş mesken nitelikliği yığma kargir yapının dış sıvası yoktur. İptidai olarak inşa edilmiştir. Tek katlı yapının büyüklüğü 40,00 m²'dir. Kapısı çelik kapıdır, yapı ruhsatsızdır. Taşınmaz üzerinde tek katlı bims'den inşa edilmiş depo nitelikli yığma kargir yapının dış sıvası yoktur. İptidai olarak inşa edilmiştir. Tek katlı yapının büyüklüğü 30,00 m²'dir. Yapı ruhsazsızdır. Yaklaşık 15 m derinlikli, motopomplu su kuyusu mevcuttur.

Adresi: Ankara İli Akyurt İlçesi Timurhan Mah. Postacı Sokak Akyurt / ANKARA

Yüzölçümü: 521 m2

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planındadır.

Kıymeti: 4.264.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 17/02/2026 - 10:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 24/02/2026 - 10:18

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 24/03/2026 - 10:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 31/03/2026 - 10:18

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.