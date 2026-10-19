T.C. ALAÇAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığının, "2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Maddesi" nedeniyle;

1-Alaçam Asliye Hukuk Mahkemesinin 2026/246 Esas sayılı dosyasında; Samsun ili, Yakakent İlçesi, Asmapınar Mahallesi, 102 ada 4 Parsel sayılı taşınmazın 8681,14 m²'lik, Samsun İli, Yakakent İlçesi Asmapınar Mahallesi 5 Parsel sayılı taşınmazın 8.170,62 m'lik, Samsun İli, Yakakent İlçesi Asmapınar Mahallesi 6 Parsel sayılı taşınmazın 14.322,09 m²'lik kısmının idare adına tescili sağlanması amacıyla; 2942 sayılı kanun gereği işlemlerin yerine getirildiği, fakat bedel üzerinde anlaşılamadığından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, ilgili parsele itirazları olan kişi veya kişilerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, belitilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilecek ve davalılar adına açılacak hesaba yatırılacak kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/09/2026