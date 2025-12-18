T.C. ALADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davalılar aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı) ilişkin davanın yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamayan ve tebligat yapılamayan dahili davalı Hüseyin Ataş'a (T.C:16828124798) ön inceleme aşamasının tamamlanarak tahkikat aşamasına geçildiğini ve "HMK 147/2 maddesi uyarınca taraflara gönderilecek davetiyede, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceğin ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği hususu ihtar olunur." duruşma gün ve saatini bildirir davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

İlgilinin, duruşma günü olan 08/01/2026 günü saat 10:20'de duruşmasında bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu, 13/11/2025 tarihli duruşma zaptının tebliği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.