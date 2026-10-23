T.C. ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , IRINA BARYKINA ile Davalı , OLGA BARYKINA arasında mahkememizde Mirasçılık Belgesinin İptali davası görülmektedir.

Mahkememiz dosyasında ön inceleme duruşması 02/02/2027 günü saat 09:40'da icra edileceğinden; Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediğinde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için hazırlık yapması, duruşmaya gelmediğinde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, HMK 139. uyarınca 2 HAFTALIK KESİN SÜRE İÇİNDE dilekçesinde gösterip de henüz sunmadığı delilleri sunması, gereken açıklamaları yapması, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı hususu ve ön inceleme duruşma gün ve saati davalı Olga Barykına'ya ilanen İHTAR ve TEBLİĞ olunur.01/10/2026