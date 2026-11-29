DAHİLİ DAVALI : İNGEBORG BRIGITTE REIS

(1950 Doğumlu - Gerhard Kızı - VN:7340402323)

24/10/2026 tarihli fen bilirkişi Bülent Atsan tarafından tanzim edilen ek raporda özetle;

Bozma ilamı uyarınca dava konusu taşınmazda tescil edilmesi pay miktarının, Alanya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi dosyası da gözetilerek hesaplanmasına ilişkin olarak tescili talep edilen taşınmazdaki güncel hisse dağılımının ​Maliye Hazinesi: 2799734/3445274 hisse karşılığı 7439.26 m², ​Bünyamin Özgül'ün 135533/3445274 hisse karşılığı 360.13 m², ​Hüseyin Özgül'ün 135533/3445274 hisse karşılığı 360.13 m² olarak hesaplanmıştır.

24/10/2026 tarihli Fen Bilirkişisi ek raporu ve bu rapora karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu dosyamız dahili davalısı İNGEBORG BRIGITTE REIS'e İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR.16/11/2026