T.C. ALANYA 2. AİLE MAHKEMESİ

Davacı ,SALİH NACAR ile Davalı ,ZAHRA FOULADIANARI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

"HMK 139 Mad. uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız ön inceleme duruşması (12/03/2026 GÜNÜ SAAT 10:20) da gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, iş bu tebliğden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmanız,verilen kesin süre içerisinde yerine getirmediğiniz taktirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız" hususu adresi meçhul kabul edilen HAMZEH ve SAKIANEH kızı, 23/05/1974 dogumlu, 99906308600 Yabancı Kimlik Nolu DAVALI ZAHRA FOULADIANARI'a HMK 139. Mad. gereğince TK 28. Maddesi kapsamında İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.