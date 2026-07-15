T.C. ALANYA 2. AİLE MAHKEMESİ

Davacı Karşı Davalı Meryem UĞUZ ile Davalı Karşı Davacı Mehmet UĞUZ arasında görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davası nedeniyle Davalı Karşı Davacı Mehmet UĞUZ'a ulaşılamaması nedeniyle adresi meçhul sayılmıştır.

Davacı karşı davalı vekili Av. Kemal YÜZBAŞIOĞLU vermiş olduğu 03/06/2025 tarihli karşı davaya ikinci cevap dilekçesinde özetle; davalı/karşı davacı tarafından sunulan 18.05.2026 tarihli dilekçedeki iddiaların kabul edilmediğini, tarafların 16.03.1999 tarihinde evlendiğini ve evlilik birliği süresince edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğunu, müvekkilin ev içi emeğinin yanı sıra pazarda ve tarlada fiilen çalışarak aile ekonomisine katkı sağladığını, edinilen malvarlığı unsurlarının bu ortak emeğin ürünü olduğunu, davalının müvekkile ait pazar yerleri üzerindeki hak iddialarının soyut ve dayanaksız olduğunu, müvekkilin kendi emeği ve sermayesiyle edindiği değerlerin davalı tarafından sahiplenilmesinin kabul edilemeyeceğini, davalı adına kayıtlıyken üçüncü kişilere devredilen Antalya ili Alanya ilçesi Güzelbağ Mahallesi Fatih Köyü Esencik Mevkii 138 ada 10 parsel ve 140 ada 10 parsel sayılı taşınmazların tasfiye hesabı dışında bırakılamayacağını, bu devirlerin muvazaalı olduğu iddiasıyla Alanya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2025/217 Esas sayılı dosyasında tapu iptal ve tescil davası açıldığını, bu devirlerin müvekkilin katılma alacağını azaltma kastıyla yapıldığını, davalının mal kaçırma eğilimi göz önüne alındığında pazar yerleri üzerine ihtiyati tedbir konulmasının zorunlu olduğunu, davalının beyan ve itirazlarının reddedilmesi gerektiğini, karşı davanın reddine karar verilmesini, asıl davanın kabul edilerek devredilen taşınmaz ve araçların mal rejimi tasfiyesinde dikkate alınmasını, gerekli bilirkişi incelemelerinin yapılmasını, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesini talep etmiştir.

7201 Sayılı T.K. 28. Mad. gereğince karşı davaya ikinci cevap dilekçesinin tebliği yerine geçmek üzere Davalı Karşı Davacı MEHMET UĞUZ'a İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.