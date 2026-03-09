T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/27 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesi Mahmutlar Mah. 471 Ada 5 Nolu Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü: 698,87 m2
İmar Durumu:Var
Kıymeti : 38.437.850,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 10:11
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:11
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.