T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, ÇARŞI Mahalle/Köy, 275 Ada, 32 Parsel,
Yüzölçümü : 463,14 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 122.732.100,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Taşınmazın bir kısmı Alanya İskele Polis Karakolu'nun önünde ve karakolun giriş bahçesi içerisindedir. Parselin bir kısmı da yol şeklinde kullanılmaktadır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:19
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:19
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 10:19
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:19
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.