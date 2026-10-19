T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, ÇARŞI Mahalle/Köy, 275 Ada, 32 Parsel,

Yüzölçümü : 463,14 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 122.732.100,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Taşınmazın bir kısmı Alanya İskele Polis Karakolu'nun önünde ve karakolun giriş bahçesi içerisindedir. Parselin bir kısmı da yol şeklinde kullanılmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:19

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:19

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.