T.C. ALANYA 3. AİLE MAHKEMESİ

Davacı , ERDİNÇ KAYA ile Davalı , TARANEH KHATAEI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı TARANEH KHATAEI'nin dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Alanya 3. Aile Mahkemesinin 2025/534 esas sayılı dosyasında davacı dava dilekçesinde özetle; davalı ile 5 yıldır resmi nikahlı evli olduklarını, davalı eşin evi terk edip İran'a gittiğini, 2 yıldır hiçbir bağlantısının olmadığını, evlilik saygınlığının sona erdiğini, evlilik birlikteliklerinin temelinden sarsıldığını belirterek davalı ile boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

28/03/1971 doğumlu,99277529178 TC kimlik numaralı davalı TARANEH KHATAEI'nin dava dilekçesinin tebliğinden itibaren “HMK 122.maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128.maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız” ihtar olunur." şerhi TK'nun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.