T.C. ALANYA 3. AİLE MAHKEMESİ

Davacı CATO MANSAAS ile davalı SVEIN OLAV ORMSTAD arasında mahkememizde görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Değer Artış Payından Doğan Alacak) davası nedeniyle;

22.06.1940 doğumlu, NORVEÇ Vatandaşı, Baba adı:Sverre Bernhard; davalı SVEIN OLAV ORMSTAD'a, Ön İnceleme duruşmasının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davalı SVEIN OLAV ORMSTAD'a “HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçenizde gösterilen ancak henüz sunulmayan belgeleri mahkememize sunmak veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmak, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği ihtar olunur." ihtarı ile; Ön inceleme duruşması (17/06/2026 günü saat:10:45) günü yerine kain olmak üzere TK'nun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.